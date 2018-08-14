Требуется перевод с финского на русский язык, около 27 страниц. Оплату на электронные кошельки гарантируем.
Перевод с украинского на польский
Необходимо перевести небольшой текст (1280 слов), с украинского на польский.
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