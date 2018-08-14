Перевод с украинского на польский

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Закрыт12 заявок276 просмотров

Необходимо перевести небольшой текст (1280 слов), с украинского на польский.

7 лет назад
guest_15343361476011
7 лет в сервисе
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7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров