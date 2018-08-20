Нужен качественный перевод с Русского на Немецкий.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен5 заявок207 просмотров

Требуется перевести текст с Русского на Немецкий.

7 лет назад
denisadmin
Марков 
78 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Masher_125
Мария 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
7 лет назад
$30
3 дня
Выполнили перевод. Рекомендую!
Спасибо за сотрудничество) Хороший заказчик) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Masher_125
Мария 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
7 лет назад