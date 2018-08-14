Перевести FAQ. Мед тематика

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен1 заявка153 просмотра

Добрый день!

нужно перевести вопросы из раздела ЧАВО.

сроки 1 день

Оплата - 100грн

7 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

celloma1994
Мария 
30 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
3 отзыва
7 лет назад
$1
1 день
Мне очень понравился тестовый перевод Марии и я решил без раздумий начать сотрудничество👍.Перевод живой, логичный🔥🔥. Вопросы читать интересно. Что нам и требовалось!!! Спасибо 👏
После этого задания я поняла, что мне нравится заниматься переводами и вдыхать в них жизнь. Спасибо за интересное задание. Когда возникали трудности, я получала помощь и четкие подсказки. Задача поставлена четко. Заказчик ценит труд исполнителя.

Заявки фрилансеров

celloma1994
Мария 
30 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
3 отзыва
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Перевести с русского на english текст ~7.5K символов.

    Перевести с русского на english текст ~7.5K символов. Тема: автобиография, философия. Ребята, простите, исполнитель уже предопределён - работаем уже несколько текстов подряд =) Создаю заказ для соблюдения порядка.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Подработка - Байер со знанием немецкого языка

    Ищу помощника для поиска определенных предложений на немецкоязычных интернет аукционах.(Категории: Компьютеры/Ноутбуки/Смартфоны/Аудиотехника)Задачи:-Поиск предложений на eBay / Ebay-kleinanzeigen-Переписка с потенциальными продавцами.Желательно хорошее знание немецкого языкаОплата сдельная//график свободный

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Определение языка и перевод текста

    $1

    Срочно нужно определить язык (вероятно, индийская или иранская группа) и перевести текст, написанный на данном куске бумаги. Если потребуется, то отправлю фото в более крупном масштабе.

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Консультация SmartCat

    Для группы переводчиков нужна консултация по работе с сервисом SmartCat. Необходимо познакомить с внутренними инструментами для оптимизации работы. Верстка, распознование, память переводов и тд. В последствии - нужно будет отвечать на вопросы ...

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Диплом на немецком языке

    ищу человека для написания диплома на немецком Требования: *магистерская работа*тема - перспективы развития элетромобилей в Германии в сравнении с Китаем*на немецком языке *обьем примерно 80 страниц, но удобнее будет частями* план точный есть и ...

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сбор информации о банках с англоязычных сайтов

    $130

    Требуется контент менеджер с минимальными знаниями английского языка, нужно собрать информацию о банках по ТЗ во вложении. Перед откликом прочитайте его. Нужно будет сделать перевод 1-2 предложений простого текста при помощи гугл переводчика и адаптировать ...

    Переводы21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад