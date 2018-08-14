Перевод технического текста русский-английский.

Для проекта нужен переводчик с русского на английский.

Тема перевода - техническая, текст про насосное оборудование.

Объём работы - 140 переводческих страниц.

Срок - 20 дней.

Оплата по частям.

Бюджет - 24000 руб.

Все конкретные детали будут обсуждаться с выбранным переводчиком или переводчиками после теста.

Если Вы заинтересованы, то для отклика на проект пишите на почту.