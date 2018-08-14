Перевод текста с английского на русский

Добрый день! Необходим перевод части книги о воспитании детей с английского на русский. Текст обычный, психология отношений, без обилия терминов. Около 20-25 страниц А4. Интересует лучшее предложение по соотношению цена \ качество. Возможно выберем нескольких переводчиков! Пишите ваши предложения. Спасибо!