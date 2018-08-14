Привет народ, сколько будет стоить перевод статьи по данной ссылке? https://80.lv/articles/animating-beasts-using-the-procedural-way-in-unity/
Перевод текста с английского на русский
Добрый день! Необходим перевод части книги о воспитании детей с английского на русский. Текст обычный, психология отношений, без обилия терминов. Около 20-25 страниц А4. Интересует лучшее предложение по соотношению цена \ качество. Возможно выберем нескольких переводчиков! Пишите ваши предложения. Спасибо!
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