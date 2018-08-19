Перевод текста EN на RU и UA

Ищу профессионального переводчика, желательно с лингвистическим образованием и накопленным опытом, для осуществления перевода как с EN на RU/UA так и с RU на EN. Тематика текста - вспомогательные репродутивные технологии (ВРТ), на уровне контента для сайта (восприятия текстов глазами клиентов). Знания в медицине иметь не обязательно.

Буду благодарен за ваши отзывы по ценам за перевод, и примерным срокам выполнения работ:

- EN - RU - 1,000 знаков с пробелами,

- RU - EN - 1,000 знаков с пробелами,

- RU - UA - 1,000 знаков с пробелами.

Спасибо!

P.S. Разовая работа.