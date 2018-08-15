Необходимо перевести 2 документа на английский язык: 1. Пользовательское соглашение на сайт 2. Положение конфиденциальности на сайт Всего символов: 31030 Без пробелов: 27393 Количество слов: 3638 Писать ...
Переводчик на иврит
Здравствуйте, уважаемые переводчики. Необходим переводчик на иврит. Нужен исключительно профессиональный переводчик, только прямой человек, без бюро и посредников. Пишите свои ставки. Сейчас есть небольшой заказ на 2200 знаков.
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