Конкурс на разработку макета визитки для кинокомпании

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен16 заявок728 просмотров
#1$15

Уважаемые веблансеры!

Мы рады предложить Вам участие в очередном конкурсе на разработку макета черно-белой визитки без логотипа для печати на шёлковой бумаге.

Сфера деятельности: Кинокомпания по продюсированию и производству кино и ТВ контента.

Подробное техническое задание находится во вложении к проекту.

Сроки проведения конкурса: 15.01.2017 - 20.01.2017 г. включительно.

С уважением,

Отдел разработчиков ООО «ЭкоСофт».

8 лет назад
EcoSoft
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Победитель конкурса

stepanenko_dima
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
#1
Дмитрий, спасибо за отличную работу! Все необходимые корректировки были внесены без задержек. Общительный и профессиональный исполнитель. Рекомендую!
Спасибо за конкурс! Общение на высоте. Оплата в сроки. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

stepanenko_dima
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
#1