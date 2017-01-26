Конкурс на разработку макета визитки для кинокомпании

# 1 — $ 15

Уважаемые веблансеры!

Мы рады предложить Вам участие в очередном конкурсе на разработку макета черно-белой визитки без логотипа для печати на шёлковой бумаге.

Сфера деятельности: Кинокомпания по продюсированию и производству кино и ТВ контента.

Подробное техническое задание находится во вложении к проекту.

Сроки проведения конкурса: 15.01.2017 - 20.01.2017 г. включительно.

С уважением,

Отдел разработчиков ООО «ЭкоСофт».