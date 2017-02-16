Дизайн упаковки

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен12 заявок218 просмотров

ТЗ есть у нас. Скину его в ЛС. Упаковка про семечки нужно сделать интересную упаковку. Подробнее в ЛС.

8 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$100
3 дня
Работа сделана все по ТЗ. Благодарю.
Все оговоренное в процессе работы выполнено. Сотрудничество прошло хорошо. Рекомендую. Бахтияр, Вам спасибо за помощь с завершением этого проекта с заказчиком.

Заявки фрилансеров

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад