Дизайн визиток

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Завершен31 заявка803 просмотра

разработать дизайн визиток для агенства недвижимости двухсторонние а так же макет для рекламных буклетов

8 лет назад
alexss07
Алексей 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DesineArt
28 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$10
2 дня
ОЧЕНЬ ГРАМОТНЫЙ ДИЗАЙНЕР ВСЕМ РЕКАМЕНДУЮ
Заказчик ответственный, грамотный ТЗ. Очень рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Благодарю Алексей, хороший получился проект.

Заявки фрилансеров

DesineArt
28 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад