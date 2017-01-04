Нужна визитка для массажиста. В темных тонах с использованием элементов как на изображении. Возможно даже использование этого изображения. Желательно повторить эту стилистику максимально похоже.
Разработка (Дизайн) скидочного купона
Здравствуйте! Необходимо разработать купон со скидкой, ранее данная работа бы сделана, но мы хотим ее улучшить. То, что надо внести в купон прикрепляю в формате ворд, все таблицы должны быть выполнены в виде инфографики.
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