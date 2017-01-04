Разработка (Дизайн) скидочного купона

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт15 заявок185 просмотров

Здравствуйте! Необходимо разработать купон со скидкой, ранее данная работа бы сделана, но мы хотим ее улучшить. То, что надо внести в купон прикрепляю в формате ворд, все таблицы должны быть выполнены в виде инфографики. 

8 лет назад
Yerbolsyn
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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