Доброго времени суток. Нужно изготовить бланк для выдачи заказов на ремонт с отрывным концом. Вся информация и текст имеется. Нужно только собрать в кучу и оставить пустые места для заполнения.
Дизайн упаковки
Нужно разработать и нарисовать дизайн упаковки fmsg.
Заявки фрилансеров
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