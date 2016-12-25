Создать две новогодних открытки и письмо

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт7 заявок181 просмотр

Две открытки одинаковые с разными логотипами и текстом. Пример что хотим покажу . По письму акционному есть идея и текст опишу исполнителю. Пост оплата или бс. 

Пример дизайна открытки который нравится

8 лет назад
17101987jO
Ольга 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров