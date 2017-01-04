Бланк для выдачи заказов на ремонт телефонов

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен13 заявок245 просмотров

Доброго времени суток. 

Нужно изготовить бланк для выдачи заказов на ремонт с отрывным концом.

Вся информация и текст имеется. 

Нужно только собрать в кучу и оставить пустые места для заполнения.

8 лет назад
egfc
31 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

opamariam
Марьяна 
28 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Нужен был срочно бланк для выдачи заказов. Марьяна выполнила все в срок. Рекомендую
Ясно поставленная задача, хорошая коммуникация, оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

opamariam
Марьяна 
28 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад