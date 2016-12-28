Нужен дизайнер, у которого уже большой опыт работы или чувствует что может создавать дизайны похожие на тот, что в прикрепленном файле. Дизайн упаковки для кухонных приборов. Пожалуйста, в предложениях указывайте примерную стоимость ...
Разработка коробки препаратов
Ищем дизайнера с опытом создания макетов коробки для медицинских препаратов (БАДов).
по вопросам пишите в личку
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