Разработка коробки препаратов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт6 заявок160 просмотров

Ищем дизайнера с опытом создания макетов коробки для медицинских препаратов (БАДов).

по вопросам пишите в личку

8 лет назад
prseo
Адиль 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров