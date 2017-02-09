Создание визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен10 заявок136 просмотров

Нужна визитка для массажиста. В темных тонах с использованием элементов как на изображении. Возможно даже использование этого изображения. Желательно повторить эту стилистику максимально похоже.

8 лет назад
Grimes
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Быстро качественно и без лишних проблем Очень хороший специалист Буду обращаться еще раз
Спасибо за проект. Георгий - отличный порядочный заказчик!

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад