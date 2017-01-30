Промышленный дизайн (функциональный декор из дерева)

$18
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен4 заявки154 просмотра

Требуются услуги дизайнера для разработки макетов изделий из дерева. 

Необходимо создание порядка 10-15 макетов изделий (эскиз/концепция)

Создание модели/прототипа для производства.

Макеты для производства подаются в Corel Draw.

Более детальное задание с примерами предоставлю на почту.

Оплата - 500 грн/каждый макет

8 лет назад
WoodOwl
Ольга 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

iahom
Игорь 
59 лет
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад
$18
3 дня
Игорь - ответственный дизайнер. Рабочий процесс с ним комфортный. Рекомендую его как исполнителя!
Рекомендую Ольгу, как надежную заказчицу! Четко поставленная задача, незамедлительная оплата, приятное общение.

Заявки фрилансеров

iahom
Игорь 
59 лет
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад