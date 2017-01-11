Требуется дизайнер-иллюстратор для разработки дизайна мягкой игрушки.
Дизайн коробки.
Здравствуйте.
Меня зовут Захар.
Мне нужно разработать дизайн коробки для моего товара, хочу обратиться к Вам.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн продукции5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $18
Требуются услуги дизайнера для разработки макетов изделий из дерева. Необходимо создание порядка 10-15 макетов изделий (эскиз/концепция) Создание модели/прототипа для производства. Макеты для производства подаются в Corel Draw. Более детальное задание с ...Завершен8 лет назад
Сделать дизайн таблички в псдДизайн продукции16 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищем дизайнера с опытом создания макетов коробки для медицинских препаратов (БАДов). по вопросам пишите в личкуДизайн продукции6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен дизайнер, у которого уже большой опыт работы или чувствует что может создавать дизайны похожие на тот, что в прикрепленном файле. Дизайн упаковки для кухонных приборов. Пожалуйста, в предложениях указывайте примерную стоимость ...Дизайн продукции10 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно разработать и нарисовать дизайн упаковки fmsg.Дизайн продукции14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Доброго времени суток. Нужно изготовить бланк для выдачи заказов на ремонт с отрывным концом. Вся информация и текст имеется. Нужно только собрать в кучу и оставить пустые места для заполнения.Завершен8 лет назад
Две открытки одинаковые с разными логотипами и текстом. Пример что хотим покажу . По письму акционному есть идея и текст опишу исполнителю. Пост оплата или бс. Пример дизайна открытки который нравитсяДизайн продукции7 заявокЗакрыт8 лет назад
У нас есть готовые картинки вида спереди, сзади, видов сбоку их нужно собрать в кучу Нужно сделать по примеру как в документе( см прикрепленный файл)Завершен8 лет назад
Надо подготовить письмо с поздравление с НГ и Рождеством для клиентов и партнеров. Сделать сегодня красочноЗавершен8 лет назад