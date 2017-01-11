Дизайн коробки.

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Завершен14 заявок178 просмотров

Здравствуйте.

Меня зовут Захар.

Мне нужно разработать дизайн коробки для моего товара, хочу обратиться к Вам.

8 лет назад
zaharmarko
27 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 часов назад
8 лет назад
$100
3 дня
Заказывал у Анны работу уже во второй раз. Дизайном коробки очень доволен! Работа сделана в сроки, было представлено несколько вариантов, Анна смогла сделать все так как я ожидал, качественно и оригинально. В дальнейшем, если потребуется буду обращаться только к Анне. Если кому-то нужен дизайн для упаковки продукта, можете обращаться к Анне, рекомендую!
В очередной раз было приятно поработать с Захаром. Моментальная обратная связь, оплата вовремя и в полном объеме. Захар очень вежливый и порядочный заказчик. Желаю проекту Захара максимального успеха. Мои самые лучшие рекомендации! Обращайтесь, буду рада сотрудничеству в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 часов назад
8 лет назад
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