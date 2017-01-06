Дизайнер

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Закрыт32 заявки226 просмотров

Изготовление макета пригласительного.Нужно срочно сделать по исходным данным (цвета есть, текст есть , логотип есть). Надо это собрать что бы было красиво . 

8 лет назад
guest_14839747895728
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров