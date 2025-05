Оформить 3 разных уникальных дизайна для футболки

Тематика - кайт-серфинг

Нужно 3 дизайна футболок, мин требования

1. Текст для оформления: I’m wearing this T-Shirt because there is NO WIND but I still want you to know I’m a kitesurfer.

Добавить изображение кайта\кайтсерфера

2. Текст для оформления:

You can’t buy freedom

But you can buy a kite and that’s pretty close!

Добавить изображение кайта\кайтсерфера

3. Текстовый (крупные изображения не использовать)

Kepp Calm And Wait For Wind

Формат: EPS или PNG с прозрачностью (+ psd) (3000x3000)

Размер футболки - 11.9 х 17.9

DPI: > 300

Использовать 1-3 цвета

Размер файла должен быть до 10мб

Примеры:

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/55/90/09/5590094be7d17feb791929cad2f0c3ef.jpg

http://ecx.images-amazon.com/images/I/41TE5fdn1AL.jpg

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41g2Hh4QCjL._UX425_.jpg