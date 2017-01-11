Здравствуйте! Необходимо разработать купон со скидкой, ранее данная работа бы сделана, но мы хотим ее улучшить. То, что надо внести в купон прикрепляю в формате ворд, все таблицы должны быть выполнены в виде инфографики.
Оформить 3 разных уникальных дизайна для футболки
Тематика - кайт-серфинг
Нужно 3 дизайна футболок, мин требования
1. Текст для оформления: I’m wearing this T-Shirt because there is NO WIND but I still want you to know I’m a kitesurfer.
Добавить изображение кайта\кайтсерфера
2. Текст для оформления:
You can’t buy freedom
But you can buy a kite and that’s pretty close!
Добавить изображение кайта\кайтсерфера
3. Текстовый (крупные изображения не использовать)
Kepp Calm And Wait For Wind
Формат: EPS или PNG с прозрачностью (+ psd) (3000x3000)
Размер футболки - 11.9 х 17.9
DPI: > 300
Использовать 1-3 цвета
Размер файла должен быть до 10мб
Примеры:
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/55/90/09/5590094be7d17feb791929cad2f0c3ef.jpg
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41TE5fdn1AL.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41g2Hh4QCjL._UX425_.jpg
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн продукции15 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужна визитка для массажиста. В темных тонах с использованием элементов как на изображении. Возможно даже использование этого изображения. Желательно повторить эту стилистику максимально похоже.Завершен8 лет назад
Здравствуйте. Меня зовут Захар. Мне нужно разработать дизайн коробки для моего товара, хочу обратиться к Вам.Завершен8 лет назад
Требуется дизайнер-иллюстратор для разработки дизайна мягкой игрушки.Дизайн продукции5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $18
Требуются услуги дизайнера для разработки макетов изделий из дерева. Необходимо создание порядка 10-15 макетов изделий (эскиз/концепция) Создание модели/прототипа для производства. Макеты для производства подаются в Corel Draw. Более детальное задание с ...Завершен8 лет назад
Сделать дизайн таблички в псдДизайн продукции16 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищем дизайнера с опытом создания макетов коробки для медицинских препаратов (БАДов). по вопросам пишите в личкуДизайн продукции6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен дизайнер, у которого уже большой опыт работы или чувствует что может создавать дизайны похожие на тот, что в прикрепленном файле. Дизайн упаковки для кухонных приборов. Пожалуйста, в предложениях указывайте примерную стоимость ...Дизайн продукции10 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно разработать и нарисовать дизайн упаковки fmsg.Дизайн продукции14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Доброго времени суток. Нужно изготовить бланк для выдачи заказов на ремонт с отрывным концом. Вся информация и текст имеется. Нужно только собрать в кучу и оставить пустые места для заполнения.Завершен8 лет назад