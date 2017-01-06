Изготовление бутафории

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Необходимо изготовить бутафории на 20 января. в виде гантели 2-х штук ( 60-70 см) , штанги( 150-170 см) , гиря ( 70 см). необходимо сроки и цена 

8 лет назад
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8 лет назад

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