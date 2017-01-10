Создать дизайн открытки.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт11 заявок137 просмотров

Нужно создать 2 дизайна для поздравительной открытки (на 8 марта и 23 февраля) для ключевых клиентов сайта hijapan.ru. Размер открытки А5(чтобы ровно на конверт). Открытка ничего не продающая и печатная, не онлайн.

Цену прошу указывать сразу.

8 лет назад
dramuha
Роман 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров