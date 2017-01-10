Сделать макет флаера, буклета (лист А4)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт13 заявок189 просмотров

сделать макет флаера как готовый продукт на 5 проектов

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1 задание - тестовое  

8 лет назад
mutafory
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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