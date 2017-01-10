Ищем дизайнера.Необходимо разработать визитку и бланк

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт15 заявок217 просмотров

Нам необходимо разработать визитку и бланк ( на котором мы пишем ком.предложения клиентам). 

Опыт работы в такой разработке обязателен.Откликаться на почту 

Важное условие , в момент разработки быть на телефонной связи.

8 лет назад
marinailuyshina
Марина 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров