Дизайн упаковки для семечек

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен13 заявок252 просмотра

Здравствуйте. Нужно сделать дизайн упаковки для семечек. Есть готово ТЗ. НО больше всего смотрите на тренды и свой вкус, но сделать надо круто. ТЗ скину в ЛС.

8 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

sunnyfunny
Анна 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$60
4 дня
Сделано все по ТЗ. Понравилось.
В целом, все прошло хорошо. Но проект до сих пор не закрыт, т.к. заказчик не предоставляет все необходимые данные для его закрытия. соответственно, оплата произведена не полностью.

Заявки фрилансеров

sunnyfunny
Анна 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад