сделать макет флаера как готовый продукт на 5 проектов указывайте расценки 1 задание - тестовое
Дизайн упаковки для семечек
Здравствуйте. Нужно сделать дизайн упаковки для семечек. Есть готово ТЗ. НО больше всего смотрите на тренды и свой вкус, но сделать надо круто. ТЗ скину в ЛС.
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