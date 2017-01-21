Нам необходимо разработать визитку и бланк ( на котором мы пишем ком.предложения клиентам). Опыт работы в такой разработке обязателен.Откликаться на почту Важное условие , в момент разработки быть на телефонной связи.
Обложка (горизонтальная аватарка) в продающую группу вконтакте
Название магазина - "Хочу купить"
Товары для дома, быта и семьи. Ручная работа. Идеи для подарков. Примеры товаров - магнитные держатели для ножей, мультирамки, фотоподушки, головоломки, экосумки, бомбочки для ванн.
На обложке должно быть название и описание:
все товары в наличии
доставка по украине 1-2 дня
отправляем заказы каждый день
оплата на карту приватбанка или при получении
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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