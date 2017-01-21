Обложка (горизонтальная аватарка) в продающую группу вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен7 заявок148 просмотров

Название магазина - "Хочу купить"

Товары для дома, быта и семьи. Ручная работа. Идеи для подарков. Примеры товаров - магнитные держатели для ножей, мультирамки, фотоподушки, головоломки, экосумки, бомбочки для ванн.

На обложке должно быть название и описание:

все товары в наличии

доставка по украине 1-2 дня

отправляем заказы каждый день

оплата на карту приватбанка или при получении

8 лет назад
guest_14843300622178
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Alina__S
Алина 
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Алина сделала мне обложку вк быстро и качественно. В общении вежливая. Буду обращаться снова
Анна - замечательный заказчик и человек! Хорошо ставит задачу, поддерживает контакт, оплата быстрая и своевременная. Работать было одно удовольствие! С радостью продолжу сотрудничество :)

Заявки фрилансеров

Alina__S
Алина 
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад