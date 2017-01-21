Обложка (горизонтальная аватарка) в продающую группу вконтакте

Название магазина - "Хочу купить"

Товары для дома, быта и семьи. Ручная работа. Идеи для подарков. Примеры товаров - магнитные держатели для ножей, мультирамки, фотоподушки, головоломки, экосумки, бомбочки для ванн.

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все товары в наличии

доставка по украине 1-2 дня

отправляем заказы каждый день

оплата на карту приватбанка или при получении