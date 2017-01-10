Подготовить 2 листа А4 к печати.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт7 заявок154 просмотра

Необходимо подготовить этикетки объёмом примерно 2 листа А4 к печати ( убрать грязь, поправить размеры итд)

8 лет назад
x-soft
Сергей 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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