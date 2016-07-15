oillogo

Андрей Слепухин oillogo

 
51 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн этикетки

    $100

    Добрый день Нужно создать этикетку на небольшую стеклянную бутылку  200 мл.,  для линейки  растительных масел холодного отжима,  нерафинированых,  для здорового питания.     ·        масло льна ·        масло горчицы ·        масло ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание сайта "под ключ"

    Думали сделать ре дизайн сайта  http://bonnuts.com., но решили создать полностью новый. Нужен современный, адаптивный и удобный в использовании сайт с landing page, на качественном движке  со стильным вэб дизайном.  Основная задача показать ...

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • SEO Продвижение Google в Англоязычном Интернет

    Добрый день  Интересует SEO продвижение сайта http://nut-ex.com в Англоязычном Интернет . Наша специализация: Walnuts, pumpkin seeds, walnuts oil. Но нам важен результат и нужны гарантии. Если Вы считаете что сможете сделать эту работу , мы будем ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редизайн сайта.

    Добрый день  Мы хотим сделать ре дизайн сайта http://bonnuts.com. Нужен современный, стильный дизайн и грамотное, удобное расположение всей информации, контактов и тд.  Основная задача показать, что у нас серьезная и современная производственная компания. Сайт ...

    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн этикетки

    Добрый день Нужен качественный и грамотный дизайн этикетки, на небольшую стеклянную бутылку  200мл.,  для линейки  растительных масел холодного отжима,  не  рафинированых,  для  здорового питания. ·        масло льна ·        масло горчицы ·        масло конопли ...

    Дизайн продукции16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

stepanenko_dima
30 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Дизайн этикетки
Точно поставлена задача. Сотрудничество прошло на высшем уровне. Коммуникабельный, лояльный и пунктуальный.
Великолепный Дизайнер. Мы заказали у Дмитрия серию этикеток для нашего продукта, который продается на европейском рынке, нам очень понравилась работа Дмитрия. Все Супер, очень рекомендую.
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