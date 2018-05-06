ExtrimVF

Виталий ExtrimVF

 
37 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
75%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
7
безопасных платежей

  • Нужно разработать логотип + наброски фирменного стиля

    Приветствую Нужно разработать логотип + наброски фирменного стиля для компании. Более подробно ТЗ [url=https://docs.google.com/document/d/121qRBXM25KgcCoku4urbRgE0_hXhA0CK1o0egrg5Vh8/edit#]по ссылке [/url]п.с. ВАЖНО внимательно ознакомьтесь с ТЗ. Спасибо

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Нейминг для компании по производству сыро давленных масел

    $35

    Добрый день,  Нужно придумать название компании по производству сыро давленного масла из семечек и орехов. Подробное ТЗ [url=https://docs.google.com/document/d/1UhicRN8sbI6EGwtwEuEpetTnWoEZIzODKJsp40ocAiw/edit?usp=sharing]по ссылке  [/url]Спасибо

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Помощь в подготовке и размещению статьи в Википедию

    Добрый день, Есть цель написать про организацию статью в Википедию.  Черновик уже написан, нужна помощь редактора и знающего человека, как лучше подготовить статью к выкладке на Википедию.  После окончательного утверждения статьи, нужно будет разместить на Википедии с ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно создать картинки хайлайтс для страницы Instagram

    Добрый день  Нужно создать иконки/картинки для страницы Instagram компании Институт Базальной Имплантации  При отклике на проект покажите примеры ваших схожих работ и озвучьте бюджет.  ТЗ по ссылке https://drive.google.com/file/d/1cZ-lcZLkySawIAFUHjKNc5sOkK0jNA31/view?usp=sharing Спасибо

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сгенерировать в гугл таблице 1000 уникальных 6-ти значних цифр

    Добрый день  Нужно сделать генератор-скрипт в гугл таблице, который будет генерировать случайные 6-ти значные цифры. Начиная с 000001 до 100000. Нужно сгенерировать 1000 цифр, список должен быть сгенерирован в столбец A.  Следующие 1000 цифр должны генерироваться в ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно написать уникальный поздравительный текст на открытки

    Добрый день,  Разрабатывает поздравительные открытки для компании. Нужно написать уникальный, креативный текст.  Тематика открыток: [list][*]Новый год[*]Рождество[*]23 февраля[*]8 марта [*]День рождения[/list] Техническое задание находится по ссылке  https://docs.google.com/document/d/1bjMyxukXRyVI_CSKAApBto6l5I1Qatr2rj4HU039d_w/edit?usp=sharing В качестве тестового задания, напишите в отклике на проект, текст к одной из тематик открыток.  Спасибо

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • SMM менеджер, копирайтер, одним словом корпоративный блогер

    $700

    Здравствуйте Институту Базальной Имплантации нужен талантливый SMM менеджер, копирайтер, одним словом корпоративный блогер. Мы единственный центр имплантации в России, который профильно занимается базальной имплантацией и обучением специалистов. Мы ищем креативного, трудолюбивого и вовлеченного человека. Который ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Проанализировать нишу для интернет магазина, а также каналы SEO и PPC

    Приветствую Нужно проанализировать нишу для интернет магазина.  Определить конкуренцию по поисковым запросам (расширив их), собрать нужные ключевые показатели, а также спрогнозировать приблизительные бюджеты на каналы SEO и PPC. География: Украина.  В заявке указывайте стоимость и сроки данной задачи.  Спасибо

    Маркетинговый анализ3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Подбор персонала в центр имплантации в Москве

    Добрый день! Центру имплантации зубов нужен опытный ректрутер или HR для подбора персонала в связи с расширением. В настоящий момент нужно оперативно закрыть три позиции. Рассмотрим кандидатов из Москвы с возможностью очных собеседований. Также рассмотрим экспертов ...

    Подбор персонала (HR)нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать аудит портала Битрикс 24

    Добрый день Нужно провести аудит работающего портала Битрикс 24.  - Оценить его текущую настройку и рабочий процес. - Оценить работу менеджеров  - Помочь в настройке KPI для менеджеров  - Настройка ответов  + некоторая техническая поддержка Спасибо

    Битрикс
    Служба поддержки1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно разработать макет сертификата

    Приветствую.  Нужно разработать макет сертификата.  ТЗ по ссылке  https://docs.google.com/document/d/1PMZyKeQBSRMUFcytj8LXohB2dGRXZRVIA-pWtnI26Lw/edit Пожелания.  [list=1][*]Материал производства изначально выбран - картон, бумага, но рассматриваются и другие варианты для более лакшерного вида.[*]В готовом виде сертификат должен выглядеть качественно и дорого, по этому приветствуется знание или сотрудничество ...

    Дизайн продукции18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Обрезать и перекодировать видео роллик

    Добрый день Нужно сделать видео короче, но так что бы оно цепляло. Перекодировать согласно требованиям ниже. https://youtu.be/O6zUpjtU6hE Формат: Mp4, WebM, MOV, QT, FLV, AVI Размер: не более 100 Мб Длительность:  от 14.5 до 60 секунд Соотношение сторон: 16:9 Минимальное разрешение: 640 x ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Помощь в настройке телефонии Zadarma и оборудования

    Приветствую, нужно настроить работоспособность телефонии от компании Zadarma.  Телефония работает в связке с Битрикс 24.   Существуют проблемы с качеством связи,  софт фон от Zadarma часто зависает (не приходят входящие с утра, иногда и днем) Что нужно:  [list][*]проверить настройки на ...

    AndroidБитрикс
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать передачу данных с формы на сайте в Битрикс24

    Добрый день Нужно разработать передачу данных с формы на сайте в Битрикс24 https://docs.google.com/document/d/16BTz__vWPx94Z8Pat6gwAqb0vAF91gy-BSuuuaCbWLY/edit?usp=sharing Пожалуйста, с предложениями пишите принцип реализации.  Если нужны дополнительная информация, спрашивайте. Спасибо

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужно сделать аналитику рекламных кампаний Директ + Adwords

    Привет всем Нужно провести аналитику/аудит рекламных кампаний для стоматологического центра и предоставить подробный отчет и рекомендации.  Возможно также провести встречу в скайпе или созвон по телефону для разъяснения деталей.  Пожалуйста, указывайте бюджет и сроки сразу.  Спасибо

    Google Ads
    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Доработка фирменного стиля, разработка бренд бука

    Привет всем.  Проект - Институт Базальной Имплантации.  http://ibi.clinic Логотип и предварительные наброски по фирменному стилю, а также драфтовый вариант бердбука имеются.  По ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1Ve_vqkJ49LRBKZNdZeYBs8NLw5oLCiaK Нужно доработать и сформировать единую визуальную концепцию в брендбуке.  Инициативность в улучшении существующего варианта фирменного стиля приветствуется.  Также ...

    Брендбук
    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Подбор сайтов для размещения визитки стоматологического центра.

    Добрый день Нужно подобрать сайты - каталоги/мед порталы/форумы/блоги/другие - для размещения информации о стоматологическом центре. Регион - Россия.  Бесплатные, платные - описать в условия и цену размещения.  Сайты должны быть тематические, актуальные, с хорошей посещаемостью. Также нужен совет, ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Продвижение социальных групп по медицинской тематике (стоматология)

    Добрый день!  Центру имплантации зубов нужен опытный SMM специалист. На данный момент есть созданная и рабочая группа в FB и Instagram,  также нужно будет заняться созданием и работой в других сетях.  На данный момент, какого-то конкретного медиа ...

    Социальные сети (SMM и SMO)15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Фото сессия интерьера/экстерьера, персонала для центра стоматологии

    [b]Рассматриваются кандидаты из МОСКВЫ.  [/b] Для стоматологического центра нужно провести ряд фото сессий.  Фото экстерьера, интерьера, а также фото персонала.  Требования к кандидатам: [list][*]Профессионализм и экспертность в работе[*]Знание основ фотосъемки и света. [/list][list][*]Оперативность и старательность выполнения задач.[*]Креативное, творческое мышление[*]Инициативность[/list]

    Фотосъемка5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
2 года назад
Нужно разработать логотип + наброски фирменного стиля
Спасибо за возможность. Отличный конкурс. Все отлично
Просто ТОП в своей категории! Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
OksiLanc
35 летУкраина
4 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
$35
10 баллов
3 года назад
Нейминг для компании по производству сыро давленных масел
Дуже дякую за цікавий конкурс та високу оцінку! Назву ми отримали ідеальну! Бажаю успіхів! Та рекомендую до співпраці!
Креативний та індивідуальний підхід. З натхненням віднеслась до завдання і як результат цікава та унікальна назва. Приємна комунікація. Однозначно рекомендую! Оксана, ще раз дякую!
Ответный отзыв
IrinaPilipchuk
30 летУкраина
4 года в сервисе
Была
год назад
$15
10 баллов
3 года назад
Нужно создать картинки хайлайтс для страницы Instagram
Приятно было сотрудничать: порядочный, контактный и вежливый заказчик. Рекомендую!
Приветствую Залог хорошего результата - правильно сформулированное ТЗ. В моем случае были упущения, но несмотря на это Ирина абсолютно лояльно и с профессионализмом отнеслась к моим упущениям и довела результат до ожидаемого. Максимально ответственный человек с прекрасным чувством вкуса! РЕКОМЕНДУЮ!
Ответный отзыв
nikvid
40 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Обрезать и перекодировать видео роллик
Чётко и быстро отвечал на все вопросы.Приятно работать с заказчиком который тоже заинтересован в выполнении заказа
Спасибо Евгению за работу. Четко, быстро, а самое главное корректный подход к оценке задачи и ее стоимости. Рекомендую!
Ответный отзыв
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$300
10 баллов
6 лет назад
Доработка фирменного стиля, разработка бренд бука
Спасибо Виталику. Приятный в общении, всегда на связи, моментальная оплата, подробное описание задачи. рекомендую
Отличный исполнитель, профессионал своего дела. Однозначно оправдывает высокий уровень репутации на сервисе.
Ответный отзыв