Приветствую Нужно разработать логотип + наброски фирменного стиля для компании. Более подробно ТЗ [url=https://docs.google.com/document/d/121qRBXM25KgcCoku4urbRgE0_hXhA0CK1o0egrg5Vh8/edit#]по ссылке [/url]п.с. ВАЖНО внимательно ознакомьтесь с ТЗ. Спасибо
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
- $35
Добрый день, Нужно придумать название компании по производству сыро давленного масла из семечек и орехов. Подробное ТЗ [url=https://docs.google.com/document/d/1UhicRN8sbI6EGwtwEuEpetTnWoEZIzODKJsp40ocAiw/edit?usp=sharing]по ссылке [/url]СпасибоНейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день, Есть цель написать про организацию статью в Википедию. Черновик уже написан, нужна помощь редактора и знающего человека, как лучше подготовить статью к выкладке на Википедию. После окончательного утверждения статьи, нужно будет разместить на Википедии с ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день Нужно создать иконки/картинки для страницы Instagram компании Институт Базальной Имплантации При отклике на проект покажите примеры ваших схожих работ и озвучьте бюджет. ТЗ по ссылке https://drive.google.com/file/d/1cZ-lcZLkySawIAFUHjKNc5sOkK0jNA31/view?usp=sharing СпасибоИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день Нужно сделать генератор-скрипт в гугл таблице, который будет генерировать случайные 6-ти значные цифры. Начиная с 000001 до 100000. Нужно сгенерировать 1000 цифр, список должен быть сгенерирован в столбец A. Следующие 1000 цифр должны генерироваться в ...Базы данныхнет заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день, Разрабатывает поздравительные открытки для компании. Нужно написать уникальный, креативный текст. Тематика открыток: [list][*]Новый год[*]Рождество[*]23 февраля[*]8 марта [*]День рождения[/list] Техническое задание находится по ссылке https://docs.google.com/document/d/1bjMyxukXRyVI_CSKAApBto6l5I1Qatr2rj4HU039d_w/edit?usp=sharing В качестве тестового задания, напишите в отклике на проект, текст к одной из тематик открыток. СпасибоКопирайтинг9 заявокЗакрыт3 года назад
- $700
Здравствуйте Институту Базальной Имплантации нужен талантливый SMM менеджер, копирайтер, одним словом корпоративный блогер. Мы единственный центр имплантации в России, который профильно занимается базальной имплантацией и обучением специалистов. Мы ищем креативного, трудолюбивого и вовлеченного человека. Который ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт3 года назад
Приветствую Нужно проанализировать нишу для интернет магазина. Определить конкуренцию по поисковым запросам (расширив их), собрать нужные ключевые показатели, а также спрогнозировать приблизительные бюджеты на каналы SEO и PPC. География: Украина. В заявке указывайте стоимость и сроки данной задачи. СпасибоМаркетинговый анализ3 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день! Центру имплантации зубов нужен опытный ректрутер или HR для подбора персонала в связи с расширением. В настоящий момент нужно оперативно закрыть три позиции. Рассмотрим кандидатов из Москвы с возможностью очных собеседований. Также рассмотрим экспертов ...Подбор персонала (HR)нет заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день Нужно провести аудит работающего портала Битрикс 24. - Оценить его текущую настройку и рабочий процес. - Оценить работу менеджеров - Помочь в настройке KPI для менеджеров - Настройка ответов + некоторая техническая поддержка СпасибоСлужба поддержки1 заявкаЗакрыт4 года назад
Приветствую. Нужно разработать макет сертификата. ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/1PMZyKeQBSRMUFcytj8LXohB2dGRXZRVIA-pWtnI26Lw/edit Пожелания. [list=1][*]Материал производства изначально выбран - картон, бумага, но рассматриваются и другие варианты для более лакшерного вида.[*]В готовом виде сертификат должен выглядеть качественно и дорого, по этому приветствуется знание или сотрудничество ...Дизайн продукции18 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день Нужно сделать видео короче, но так что бы оно цепляло. Перекодировать согласно требованиям ниже. https://youtu.be/O6zUpjtU6hE Формат: Mp4, WebM, MOV, QT, FLV, AVI Размер: не более 100 Мб Длительность: от 14.5 до 60 секунд Соотношение сторон: 16:9 Минимальное разрешение: 640 x ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад
Приветствую, нужно настроить работоспособность телефонии от компании Zadarma. Телефония работает в связке с Битрикс 24. Существуют проблемы с качеством связи, софт фон от Zadarma часто зависает (не приходят входящие с утра, иногда и днем) Что нужно: [list][*]проверить настройки на ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно интегрировать в Битрикс 24 3 формы через API. 2 стандартные с полями - ФИО, телефон, e-mail 1 ФИО, телефон, e-mail + прикрепить файлВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день Нужно разработать передачу данных с формы на сайте в Битрикс24 https://docs.google.com/document/d/16BTz__vWPx94Z8Pat6gwAqb0vAF91gy-BSuuuaCbWLY/edit?usp=sharing Пожалуйста, с предложениями пишите принцип реализации. Если нужны дополнительная информация, спрашивайте. СпасибоВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Привет всем Нужно провести аналитику/аудит рекламных кампаний для стоматологического центра и предоставить подробный отчет и рекомендации. Возможно также провести встречу в скайпе или созвон по телефону для разъяснения деталей. Пожалуйста, указывайте бюджет и сроки сразу. СпасибоКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
Привет всем. Проект - Институт Базальной Имплантации. http://ibi.clinic Логотип и предварительные наброски по фирменному стилю, а также драфтовый вариант бердбука имеются. По ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1Ve_vqkJ49LRBKZNdZeYBs8NLw5oLCiaK Нужно доработать и сформировать единую визуальную концепцию в брендбуке. Инициативность в улучшении существующего варианта фирменного стиля приветствуется. Также ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день Нужно подобрать сайты - каталоги/мед порталы/форумы/блоги/другие - для размещения информации о стоматологическом центре. Регион - Россия. Бесплатные, платные - описать в условия и цену размещения. Сайты должны быть тематические, актуальные, с хорошей посещаемостью. Также нужен совет, ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Центру имплантации зубов нужен опытный SMM специалист. На данный момент есть созданная и рабочая группа в FB и Instagram, также нужно будет заняться созданием и работой в других сетях. На данный момент, какого-то конкретного медиа ...Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт6 лет назад
[b]Рассматриваются кандидаты из МОСКВЫ. [/b] Для стоматологического центра нужно провести ряд фото сессий. Фото экстерьера, интерьера, а также фото персонала. Требования к кандидатам: [list][*]Профессионализм и экспертность в работе[*]Знание основ фотосъемки и света. [/list][list][*]Оперативность и старательность выполнения задач.[*]Креативное, творческое мышление[*]Инициативность[/list]Фотосъемка5 заявокЗакрыт6 лет назад