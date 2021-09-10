Единственный способ сделать выдающуюся работу - искренне любить то, что делаешь. (Стив Джобс)

Доброго времени суток всем! Рада тому, что вы посетили мой профиль, соответственно моя кандидатура вас заинтересовала. Расскажу немного о

себе, о своих навыках и умениях. Моё призвание - гуманитарные

дисциплины. Всегда любила анализировать, делать выводы, изучать людей,

социум. Поэтому имею высшее образование по специальности социолог - с

2011г. Параллельно изучала психологию. Работала по специальности, а так

же в сфере туризма. Большой опыт в написании статей, стихов. Опыт в

сфере холодных звонков. На данный момент в декретном отпуске. Но без

своего любимого занятия жить не могу. Поэтому с радостью беру в работу

ваши заказы! Не имею вредных привычек, ответственная, умею быстро

ориентироваться в заданной теме, исполнительная. Всегда учту требования и

пожелания заказчика.