OksiLanc

Оксана Коваленко OksiLanc

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Единственный способ сделать выдающуюся работу - искренне любить то, что делаешь. (Стив Джобс)

Доброго времени суток всем! Рада тому, что вы посетили мой профиль, соответственно моя кандидатура вас заинтересовала.  Расскажу немного о

себе, о своих навыках и умениях. Моё призвание - гуманитарные

дисциплины. Всегда любила анализировать, делать выводы, изучать людей,

социум. Поэтому имею высшее образование по специальности социолог - с

2011г. Параллельно изучала психологию. Работала по специальности, а так

же в сфере туризма. Большой опыт в написании статей, стихов. Опыт в

сфере холодных звонков. На данный момент в декретном отпуске. Но без

своего любимого занятия жить не могу. Поэтому с радостью беру в работу

ваши заказы! Не имею вредных привычек, ответственная, умею быстро

ориентироваться в заданной теме, исполнительная. Всегда учту требования и

пожелания заказчика.

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Отзывы заказчиков

Dv1zhok
Андрей 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
3 года назад
Придумать название сайта / домена
Спасибо большое за работу! Оксана отлично справилась с заданием. Составила список из множества вариантов, многие из которых понравились. Каждое название было подробно расписано. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо большое за доверие! Желаю только удачи и успехов!
Ответный отзыв
seostrelcov
Юрий 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$2
10 баллов
3 года назад
Придумать свое толкование для слова/фразы (смешное)
Спасибо за участие в конкурсе!
Спасибо за интересные задачи!)
Ответный отзыв
audilex
49 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
3 года назад
Слоган и текст
Справилась с задачей на 100%. Было предложено много креативных идей. Работа прошла на позитиве и с большим энтузиазмом. Рекомендую!
Спасибо большое за интересный проект! Работать было легко. Буду рада новым задачам! Рекомендую как порядного и честного заказчика!
Ответный отзыв
IK90
Иван 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Нейминг для бренда компании по производству и продажи блоков питания
Спасибо большое за профессиональный подход к своему делу. Я рад что наше сотрудничество прошло и закончилось на столь успешном результате. Надеюсь в дальнейшем продолжим наше сотрудничество. Все рекомендую профессионала своего дела.
Спасибо большое за высокую оценку моей работы! Я максимально старалась подобрать идеальный вариант! Желаю проекту успехов и также надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
lexgromoff
Алексей 
34 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Придумать название и слоган
Сразу хочется отметить энтузиазм. Оксана очень искренний и вдохновляющий сотрудник. Уважает время клиента, понимает чего клиент хочет и адаптирует свою работу максимально комфортно и "легко". Был искренне рад знакомству и сотрудничеству с Оксаной. Услуга крайне редкая в необходимости, но надеюсь удасться еще поработать вместе. Спасибо.
Мы работали впервые, и, надеюсь, не последний раз) Это было круто! Максимальная отдача своему проекту, постоянная обратная связь, комментарии, вдохновение, позитив - это всё о Алексее! Спасибо большое за интересный проект! Желаю процветания и удачи!
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