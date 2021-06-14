Нейминг для компании по производству сыро давленных масел

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен29 заявок1406 просмотров
#1$35

Добрый день, 

Нужно придумать название компании по производству сыро давленного масла из семечек и орехов.

Подробное ТЗ по ссылке 

Спасибо 

4 года назад
ExtrimVF
Виталий 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Победитель конкурса

OksiLanc
36 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Креативний та індивідуальний підхід. З натхненням віднеслась до завдання і як результат цікава та унікальна назва. Приємна комунікація. Однозначно рекомендую! Оксана, ще раз дякую!
Дуже дякую за цікавий конкурс та високу оцінку! Назву ми отримали ідеальну! Бажаю успіхів! Та рекомендую до співпраці!

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