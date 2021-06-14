Нужны отзывы на площадке гугл Хотлайн. Текст, чеки и другую информацию даю. Работа идеально подойдет для новичка. Оплата только на карту приват банка.
Нейминг для компании по производству сыро давленных масел
Добрый день,
Нужно придумать название компании по производству сыро давленного масла из семечек и орехов.
Подробное ТЗ по ссылке
Спасибо
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