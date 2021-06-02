Придумать красивое описание для вкусов соков

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Закрыт38 заявок920 просмотров

Компания-производитель "Экспресс-Кубань" проводит редизайн линейки соков и нектаров "Сады Кубани".

Для новой упаковки нам надо красивое описание вкусов (пример можно посмотреть у таких брендов, как соки "Я" https://ya-juice.ru/products/tomato и "Rich" https://rich-juice.me/products/core-grapefruit.

Описание необходимо для:

сок яблочный

Нектар яблочно-вишневый

нектар грушевый

нектар апельсиновый

нектар мультифруктовый

сок томатный

В описании можно не использовать слова сок или нектар, а давать описание вкуса в целом.

4 года назад
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