Нужны отзывы на площадке гугл Хотлайн. Текст, чеки и другую информацию даю. Работа идеально подойдет для новичка. Оплата только на карту приват банка.
Придумать красивое описание для вкусов соков
Компания-производитель "Экспресс-Кубань" проводит редизайн линейки соков и нектаров "Сады Кубани".
Для новой упаковки нам надо красивое описание вкусов (пример можно посмотреть у таких брендов, как соки "Я" https://ya-juice.ru/products/tomato и "Rich" https://rich-juice.me/products/core-grapefruit.
Описание необходимо для:
сок яблочный
Нектар яблочно-вишневый
нектар грушевый
нектар апельсиновый
нектар мультифруктовый
сок томатный
В описании можно не использовать слова сок или нектар, а давать описание вкуса в целом.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен4 года назад
- $2
Нужны отзывы на площадке гугл Хотлайн. Текст, чеки и другую информацию даю. Работа идеально подойдет для новичка. Оплата только на карту приват банка.Завершен4 года назад
Мы очень требовательны к себе и другим, поэтому нам нужны самые, самые. Возможно все варианты окажутся провальными, возможно мы найдем нужно нам исполнителя и доработаем с ним, а возможно вы попадете в нужный ...Нейминг и Слоганы29 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Необходимо придумать не сложное и легко запоминающееся названия для кинологической школы. Основной упор в названии должен быть на нестандартный подход, добрая дрессировка и никакого стресса для животных. Продолжительность конкурса - 1 неделя ...Завершен4 года назад
- $10
Всем привет. Нужен нейминг для блогера. Небольшое описание добавил в файл. Жду от вас хороших названий/имен/ников/псевдонимов.Нейминг и Слоганы55 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Придумать название для интернет-магазина по продаже уходовой косметике для лица и тела. Придумать мелодичное, запоминающееся название из одного слова. Можно на английском или любом другом красивом языке, например французский ...Закрыт4 года назад
Нужно придумать название для бренда товаров для детей до 5 лет (игрушки, посуда, товары для ухода за малышами). Название, желательно, на английском языке. Требование к уникальности!Нейминг и Слоганы15 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно писать и размещать отзывы на гугл и др сайты. 30₽ отзывНейминг и Слоганы49 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо придумать название для школы мобильной видео съемки. Примеры с оценкой от 0 до 10 Mobile Studio (3) VideoGo (6) MakeStory (6) Хочу снять (5) ...Завершен4 года назад
- $5
Название детской одежды,связанная с дикими животнымиНейминг и Слоганы51 заявкаЗакрыт4 года назад