Опубликовать отзывы

Нужны отзывы на площадке гугл Хотлайн. Текст, чеки и другую информацию даю. Работа идеально подойдет для новичка. Оплата только на карту приват банка.
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Нужны отзывы на площадке гугл Хотлайн.
Текст, чеки и другую информацию даю.
Работа идеально подойдет для новичка.
Оплата только на карту приват банка.
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