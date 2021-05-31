Название магазина уходовой косметики для лица и тела!

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Закрыт40 заявок1580 просмотров
#1$50

Придумать название для интернет-магазина по продаже уходовой косметике для лица и тела.

Придумать мелодичное, запоминающееся название из одного слова.

Можно на английском или любом другом красивом языке, например французский или итальянский.

Главное чтобы слово было не сложным и применяемо для дальнейшей разработки логотипа.

Проверить также название на уникальность в поисковых системах.

А также предоставить список возможных доменов для регистрации.

4 года назад
Universum2222
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Победитель конкурса

Vozorom_del
Вадим 
50 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Отличный подход! Очень понравилось название, которое он придумал. Спасибо!
Рад вашему выбору! Благодарю за обратную связь и быстрое решение.

Заявки фрилансеров

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