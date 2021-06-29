Постинг небольших текстов

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен62 заявки1363 просмотра

Нужны отзывы на площадке гугл Хотлайн.

Текст, чеки и другую информацию даю.

Работа идеально подойдет для новичка.

Оплата только на карту приват банка.

4 года назад
olegded
Олег 
61 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

andrew_bersh_del
Андрей 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 отзыва
4 года назад
$2
1 день
Escrow
Очень внимательный и исполнительный фрилансер. Рекомендую. Делает все в срок.
Очень приятный заказчик, подробное и точное описание задания, моментальная коммуникация и взаимное уважение. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Александр
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Олег
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Лера
 
21 год
4 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
4 года назад
Шамиль
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ирина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Даниил
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
11 дней назад
4 года назад
Карина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Егор
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Людмила
 
53 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Олег
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Илья
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ангелина
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Олег
 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
andrew_bersh_del
Андрей 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 отзыва
4 года назад
Ольга
 
21 год
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Анна
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Максим
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Анатолий
 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
17 отзывов
4 года назад
Оксана
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Елена
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Илья
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Заали
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Надежда
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Кристина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Тимур
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Виктория
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Юрий
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Никита
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктор
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 отзывов(-1)
4 года назад
Владислав
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артем
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
20 дней назад
4 отзыва
4 года назад
Богдан
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Денис
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Богдан
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
49 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Марина
 
63 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Ирина
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Михаил
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Игорь
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Олександр
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Эвелина
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Яна
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Владислава
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
24 дня назад
1 отзыв
4 года назад
Марк
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Людмила
 
48 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Максим
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Алла
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Тарас
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Владислав
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Святослав
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
10 часов назад
49 отзывов
4 года назад
Наталья
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Аркаша
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Михаил
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
2 отзыва
4 года назад
Анастасия
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Название препарата для потенции

    Ищем исполнителя, профессионально занимающегося неймингом. Необходимо придумать названия для препепарата для потенции, форм-фактор: капсулы ТЗ: Кириллица или латиница 1-2 слова Целевая аудитория - Мужчина 35-65 Может быть неологизмом ...

    Нейминг и Слоганы26 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нейминг+слоган 2.0 (теперь на русском)

    $15

    Необходимо придумать название для страхового агентства. Занимается всеми видами страхования физических и юридических лиц. Название должно ассоциироваться с Севером и Сибирью. 1-2слова. Бренд вижу легко запоминающимся и читающимся на русском. ...

    Нейминг и Слоганы2 исполнителя
    Завершен
    4 года назад

  • Нейминг и слоган клининговой компании

    1. Придумать название клининговой компании - уборка квартир/домов, химчистка мягкой мебели и химчистка автомобилей(концепция: семейный сервис по наведению чистоты) 2. Предоставить несколько вариантов нейминга - на русском и английском языке 3. Названия должны ...

    Нейминг и Слоганы24 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нейминг+слоган

    $15

    Необходимо придумать название для страхового агентства. Занимается всеми видами страхования физических и юридических лиц. Название должно ассоциироваться с немецким качеством и быть деловым и престижным. 1-2слова. Бренд вижу легко запоминающимся и читающимся как на ...

    Нейминг и Слоганы2 исполнителя
    Завершен
    4 года назад

  • Придумать название для кондитерской (бренд)

    $15

    Необходимо придумать название для кондитерской широкой направленности.  Название должно включать в себя не более 2-х слов (в идеале 1 слово). Название (бренд) должно сразу ассоциироваться с десертами, легко запоминаться и читаться как на ...

    Нейминг и Слоганы2 исполнителя
    Завершен
    4 года назад

  • Придумать название для компании (Разработка ПО на 1С)

    Добрый день Предложите варианты для названия компании и доменного имени латиницей (ru, com). Сфера деятельности - Разработка программного обеспечения на базе 1С. Автоматизация бизнес процессов, бухгалтерия, ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад