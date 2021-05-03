Нужны отзывы на площадке гугл Хотлайн. Текст, чеки и другую информацию даю. Работа идеально подойдет для новичка. Оплата только на карту приват банка.
Нейминг+слоган (товары для детей)
Нужно придумать название для бренда товаров для детей до 5 лет (игрушки, посуда, товары для ухода за малышами). Название, желательно, на английском языке. Требование к уникальности!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен4 года назад
- $50
Придумать название для интернет-магазина по продаже уходовой косметике для лица и тела. Придумать мелодичное, запоминающееся название из одного слова. Можно на английском или любом другом красивом языке, например французский ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗакрыт4 года назад
Нужно писать и размещать отзывы на гугл и др сайты. 30₽ отзывНейминг и Слоганы49 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо придумать название для школы мобильной видео съемки. Примеры с оценкой от 0 до 10 Mobile Studio (3) VideoGo (6) MakeStory (6) Хочу снять (5) ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен4 года назад
- $5
Название детской одежды,связанная с дикими животнымиНейминг и Слоганы51 заявкаЗакрыт4 года назад
Ищем исполнителя, профессионально занимающегося неймингом. Необходимо придумать названия для препепарата для потенции, форм-фактор: капсулы ТЗ: Кириллица или латиница 1-2 слова Целевая аудитория - Мужчина 35-65 Может быть неологизмом ...Нейминг и Слоганы26 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
Необходимо придумать название для страхового агентства. Занимается всеми видами страхования физических и юридических лиц. Название должно ассоциироваться с Севером и Сибирью. 1-2слова. Бренд вижу легко запоминающимся и читающимся на русском. ...Нейминг и Слоганы2 исполнителяЗавершен4 года назад
Придумать эксклюзивное УТП в 2 предложениях для сети АЗС «VNK» для размещения на портале 2GISНейминг и Слоганы10 заявокЗакрыт4 года назад
1. Придумать название клининговой компании - уборка квартир/домов, химчистка мягкой мебели и химчистка автомобилей(концепция: семейный сервис по наведению чистоты) 2. Предоставить несколько вариантов нейминга - на русском и английском языке 3. Названия должны ...Нейминг и Слоганы24 заявкиЗакрыт4 года назад
- $15
Необходимо придумать название для страхового агентства. Занимается всеми видами страхования физических и юридических лиц. Название должно ассоциироваться с немецким качеством и быть деловым и престижным. 1-2слова. Бренд вижу легко запоминающимся и читающимся как на ...Нейминг и Слоганы2 исполнителяЗавершен4 года назад