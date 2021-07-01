Придумать название для кинологической школы

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Завершен67 заявок1917 просмотров
#1$100

Необходимо придумать не сложное и легко запоминающееся названия для кинологической школы. Основной упор в названии должен быть на нестандартный подход, добрая дрессировка и никакого стресса для животных.  

Продолжительность конкурса - 1 неделя

Призовое место только одно, утешительных призов увы нет

 

4 года назад
Oil35
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

Namingcool_del
Стас 
35 лет
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3 года назад
79 отзывов
4 года назад
На конкурс были придуманы очень неплохие названия для кинологической школы. Очень рекомендую 👍🏻🤝
Благодарю за выбор. Рад был поучаствовать в конкурсе.

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