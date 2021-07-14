Профессиональная разработка уникальных логотипов | UX & UI дизайн
Привет!Меня зовут Женя. Занимаюсь разработкой логотипов и фирменного стиля, дизайном сайтов и приложений, разрабатываю POS-материалы, штампы для высечки, конгрев, тиснение, шелкотрафарет, полный или выборочный лак, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДОПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА. Работаю в Illustrator, CorelDRAW, Photoshop, Figma.
Меня мотивируют довольные клиенты которые увеличили свою прибыль, в том числе используя плоды моего труда.
✏️ Услуги и цены
- Разработка логотипов (в стиле minilalism, flat, iconic, с применением золотого сечения) = от 50$
- Брендбук / guideline (презентация логотипа и руководство об использовании) = от 70$
- Фирменный стиль / брендинг (визитка, бланк, конверт, одежда, продукция и другое) = от 20$
- Веб-дизайн (лендинг, бизнес сайт, онлайн магазин и другое) = от 150$
- Мобильные интерфейсы / UX/UI (проектирование взаимодействия и дизайн приложения) = от 200$
- Дизайн рекламы, выставок, обложки и прочее = от 50$
☝️ Условия работыРаботаю по предоплате 50% или по безопасной сделке weblancer.
1) Рассмотрение технического задания;
2) Утверждение сроков, количества вариантов логотипа и цены;
3) Предоплата;
4) Выполнение заказа;
4.1) Выбор одного из вариантов для доработки;
4.2) Доработка логотипа
5) Оплата оставшейся суммы;
6) Передача исходных файлов в .ai, .eps, .svg, .jpg, .png,.pdf и других необходимых форматах
7) Обмениваемся отзывами.
В случае форс-мажорных обстоятельств - вся предоплата возвращается Вам.
Методы оплаты
- На карту Monobank или ПриватБанк
- По безопасной сделке weblancer
💬 Контакты
- e-mail: [email protected]
- Тел.: +38 (096) 446-00-24
- Telegram: @JeniOK M
Портфолио
- Мои логотипы47 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Рекомендую. Исполнительный фрилансер. Задания выполняет четко и быстро.
Ответный отзыв
Отличный заказчик - дал четкое ТЗ, быстро отвечал, рекомендую.
$3
10 баллов
2 года назад
Нужно было в нередактируемом pdf документе-презентации заменить тексты и надписи на графических объектах. Задание выполнено очень оперативно, все ненужные вхождения внимательны вычитаны и устранены. Быстрое и комфортное общение. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик - дал четкое ТЗ, быстро отвечал и сразу оплатил заказ.