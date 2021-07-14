JeniOK85

Евгений JeniOK85

 
38 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Профессиональная разработка уникальных логотипов | UX & UI дизайн

 Привет!

Меня зовут Женя. Занимаюсь разработкой логотипов и фирменного стиля, дизайном сайтов и приложений, разрабатываю POS-материалы, штампы для высечки, конгрев, тиснение, шелкотрафарет, полный или выборочный лак, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДОПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА. Работаю в Illustrator, CorelDRAW, Photoshop, Figma.

Меня мотивируют довольные клиенты которые увеличили свою прибыль, в том числе используя плоды моего труда.

✏️ Услуги и цены

  • Разработка логотипов (в стиле minilalism, flat, iconic, с применением золотого сечения) = от 50$
  • Брендбук / guideline (презентация логотипа и руководство об использовании) = от 70$
  • Фирменный стиль / брендинг (визитка, бланк, конверт, одежда, продукция и другое) = от 20$
  • Веб-дизайн (лендинг, бизнес сайт, онлайн магазин и другое) = от 150$
  • Мобильные интерфейсы / UX/UI (проектирование взаимодействия и дизайн приложения) = от 200$
  • Дизайн рекламы, выставок, обложки и прочее = от 50$

☝️ Условия работы

Работаю по предоплате 50% или по безопасной сделке weblancer.

1) Рассмотрение технического задания;

2) Утверждение сроков, количества вариантов логотипа и цены;

3) Предоплата;

4) Выполнение заказа;

4.1) Выбор одного из вариантов для доработки;

4.2) Доработка логотипа

5) Оплата оставшейся суммы;

6) Передача исходных файлов в .ai, .eps, .svg, .jpg, .png,.pdf и других необходимых форматах

7) Обмениваемся отзывами.

В случае форс-мажорных обстоятельств - вся предоплата возвращается Вам.

 Методы оплаты

  • На карту Monobank или ПриватБанк
  • По безопасной сделке weblancer

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Дизайн сайтаFigma
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Отзывы заказчиков
olegded
Олег 
60 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
$1
10 баллов
2 года назад
Опубликовать отзывы
Рекомендую. Исполнительный фрилансер. Задания выполняет четко и быстро.
Отличный заказчик - дал четкое ТЗ, быстро отвечал, рекомендую.
Ответный отзыв
pollloid
Юрий 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$3
10 баллов
2 года назад
Заменить текс в pdf документе
Нужно было в нередактируемом pdf документе-презентации заменить тексты и надписи на графических объектах. Задание выполнено очень оперативно, все ненужные вхождения внимательны вычитаны и устранены. Быстрое и комфортное общение. Рекомендую.
Отличный заказчик - дал четкое ТЗ, быстро отвечал и сразу оплатил заказ.
Ответный отзыв