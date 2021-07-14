Профессиональная разработка уникальных логотипов | UX & UI дизайн

 Привет!

Меня зовут Женя. Занимаюсь разработкой логотипов и фирменного стиля, дизайном сайтов и приложений, разрабатываю POS-материалы, штампы для высечки, конгрев, тиснение, шелкотрафарет, полный или выборочный лак,Работаю в

Меня мотивируют довольные клиенты которые увеличили свою прибыль, в том числе используя плоды моего труда.

✏️ Услуги и цены

Разработка логотипов (в стиле minilalism, flat, iconic, с применением золотого сечения) = от 50$

(в стиле minilalism, flat, iconic, с применением золотого сечения) = Брендбук / guideline (презентация логотипа и руководство об использовании) = от 70$

/ guideline (презентация логотипа и руководство об использовании) = Фирменный стиль / брендинг (визитка, бланк, конверт, одежда, продукция и другое) = от 20$

/ брендинг (визитка, бланк, конверт, одежда, продукция и другое) = Веб-дизайн (лендинг, бизнес сайт, онлайн магазин и другое) = от 150$

(лендинг, бизнес сайт, онлайн магазин и другое) = Мобильные интерфейсы / UX/UI (проектирование взаимодействия и дизайн приложения) = от 200$

(проектирование взаимодействия и дизайн приложения) = Дизайн рекламы, выставок, обложки и прочее = от 50$

☝️ Условия работы

Работаю по предоплате 50% или по безопасной сделке weblancer.

1) Рассмотрение технического задания;

2) Утверждение сроков, количества вариантов логотипа и цены;

3) Предоплата;

4) Выполнение заказа;

4.1) Выбор одного из вариантов для доработки;

4.2) Доработка логотипа

5) Оплата оставшейся суммы;

6) Передача исходных файлов в .ai, .eps, .svg, .jpg, .png,.pdf и других необходимых форматах

7) Обмениваемся отзывами.

В случае форс-мажорных обстоятельств - вся предоплата возвращается Вам.

 Методы оплаты

На карту Monobank или ПриватБанк

По безопасной сделке weblancer

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