Нейминг для бренда корп товаров

Мы очень требовательны к себе и другим, поэтому нам нужны самые, самые.

Возможно все варианты окажутся провальными, возможно мы найдем нужно нам исполнителя и доработаем с ним, а возможно вы попадете в нужный вариант с первого раза.

Всем успехов.

Бриф во вложении.