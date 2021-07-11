Придумать название и слоган

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен16 заявок1138 просмотров

Необходимо придумать название для стартапа в b2b сегменте. После утверждения - придумать слоган.

В данный момент, интересуют предложения и условия.

Детально информацию и список слов-ориентиров предоставлю тем исполнителям, чье предложение заинтересует больше.

4 года назад
lexgromoff
Алексей 
34 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

OksiLanc
36 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$50
7 дней
Escrow
Сразу хочется отметить энтузиазм. Оксана очень искренний и вдохновляющий сотрудник. Уважает время клиента, понимает чего клиент хочет и адаптирует свою работу максимально комфортно и "легко". Был искренне рад знакомству и сотрудничеству с Оксаной. Услуга крайне редкая в необходимости, но надеюсь удасться еще поработать вместе. Спасибо.
Мы работали впервые, и, надеюсь, не последний раз) Это было круто! Максимальная отдача своему проекту, постоянная обратная связь, комментарии, вдохновение, позитив - это всё о Алексее! Спасибо большое за интересный проект! Желаю процветания и удачи!

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