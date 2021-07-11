Нужны отзывы на площадке гугл Хотлайн. Текст, чеки и другую информацию даю. Работа идеально подойдет для новичка. Оплата только на карту приват банка.
Придумать название и слоган
Необходимо придумать название для стартапа в b2b сегменте. После утверждения - придумать слоган.
В данный момент, интересуют предложения и условия.
Детально информацию и список слов-ориентиров предоставлю тем исполнителям, чье предложение заинтересует больше.
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