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Придумать название для бренда пляжной одежды
Добрый день. Необходимо придумать название для линии пляжной одежды. Под этим названием будет выступать и собственное производство, и розничная продажа. Ценовой сегмент - деми-люкс. Это уникальная брендовая одежда для миллениалов. В линейке будут представлены предметы пляжной одежды, пляжные сумки и другие аксессуары. Пошив будет осуществляться исключительно из качественных и натуральных материалов. Название должно быть запоминающимся, а также ассоциироваться с уникальностью и премиальностью.
Не более 6 символов, чтобы хорошо смотрелся логотип. Приветствуется аббревиатура!
Обязательное условие - свободное доменное имя.
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