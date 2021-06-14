Придумать название для бренда пляжной одежды

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Закрыт33 заявки921 просмотр

Добрый день. Необходимо придумать название для линии пляжной одежды. Под этим названием будет выступать и собственное производство, и розничная продажа. Ценовой сегмент - деми-люкс. Это уникальная брендовая одежда для миллениалов. В линейке будут представлены предметы пляжной одежды, пляжные сумки и другие аксессуары. Пошив будет осуществляться исключительно из качественных и натуральных материалов. Название должно быть запоминающимся, а также ассоциироваться с уникальностью и премиальностью.

Не более 6 символов, чтобы хорошо смотрелся логотип. Приветствуется аббревиатура!

Обязательное условие - свободное доменное имя. 

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Ky3MuT4
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