Придумать фразы

Суть задания: мы делаем магниты в подарок к доставке с подобными картинками (девочки разных стилей:

тусовщица, мамочка, ботаничка, невеста и т.д) Каждая, может увидеть в ней себя

и примерить фразу на себя, какая она клевая. Фразы могут быть немного острые.

Какое у вас предложение по фразе к приложенной картинке.