Придумать фразы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Закрыт2 заявки450 просмотров

Суть задания: мы делаем магниты в подарок к доставке с подобными картинками (девочки разных стилей:

тусовщица, мамочка, ботаничка, невеста и т.д) Каждая, может увидеть в ней себя

и примерить фразу на себя, какая она клевая. Фразы могут быть немного острые.

Какое у вас предложение по фразе к приложенной картинке.

4 года назад
Sushimarket
Ольга 
49 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

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4 года назад
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4 года назад

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