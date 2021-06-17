Придумать короткие прикольные фразы

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Закрыт16 заявок678 просмотров

Придумать 15 оригинальных фраз к картинкам, чтобы они отображали содержимое картинки. ЦА потребителя женщины 20-40 лет. Сфера: доставка суши. Фразы в стиле "девочки такие девочки", фразы могут быть на грани.

Пример картинки прикрепляю

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Sushimarket
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