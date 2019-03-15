Roll-up

Верстка полиграфииЗавершен3 заявки222 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать дизайн баннера для (вертикального) Roll-up стенда.

Формат tiff, 150 dpi, CMYK, 100х200 см.

5 лет назад
Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
Выбранный исполнитель
Kaptain_Nemo
45 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$20
3 дня
WMZ
Доволен результатом, сотрудничаем не первый и точно не последний раз! Рекомендую Сергея как хорошего Специалиста для Ваших проектов :)
Андрей отличный заказчик. Своевременная оплата в полном объеме, интересный проект... что еще нужно фрилансеру для полного счастья?!