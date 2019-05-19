Дизайн каталога компании (3 шт.)

Всем привет!

Необходимо сделать дизайн трех каталогов для разных компании. ТЗ+Текст+Фото готово. Нужно сделать очень качественно. Логотипы тоже есть по 3 компаниям. Стили у трех каталогов будут разные, нужно сделать под цвет сайта (ссылки на сайт скину). Наши клиенты это крупные компании. Поэтому нужно сделать для корпоративных клиентов. Каталог должен читабельным, красивым и запоминающимся.

Также нужно сделать для трех компании визитки. Включите их тоже в стоимость. ТЗ по визиткам тоже напишу.

Примерно страниц будет 20-30 (один каталог). Размер каталога в см. будет 21 см. на 21 см (высота и ширина, не знаю как правильно такой формат называется).

Напишите, пожалуйста, стоимость за все три каталога (+визитки) и сроки.