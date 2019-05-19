Дизайн каталога компании (3 шт.)

Верстка полиграфииЗавершен22 заявки311 просмотров
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Всем привет! 

Необходимо сделать дизайн трех каталогов для разных компании. ТЗ+Текст+Фото готово. Нужно сделать очень качественно.  Логотипы тоже есть по 3 компаниям. Стили у трех каталогов будут разные, нужно сделать под цвет сайта (ссылки на сайт скину). Наши клиенты это крупные компании. Поэтому нужно сделать для корпоративных клиентов. Каталог должен читабельным, красивым и запоминающимся. 

Также нужно сделать для трех компании визитки. Включите их тоже в стоимость. ТЗ по визиткам тоже напишу.

Примерно страниц будет 20-30 (один каталог). Размер каталога в см. будет 21 см. на 21 см (высота и ширина, не знаю как правильно такой формат называется). 

 

Напишите, пожалуйста, стоимость за все три каталога (+визитки) и сроки.

 

5 лет назад
SyrymK
Сырым 
37 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
22 дня назад
Выбранный исполнитель
alissia-S
Алиция 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
22 дня назад
5 лет назад
$300
5 дней
Алиция, сделала работу на высоком уровне! Заказываем у нее услуги уже как 3 года! Очень нравиться ее подход к работе и ее профессионализм. Всем рекомендую!
Очередное продуктивное и комфортное сотрудничество. Спасибо за заказ. Рекомендую всем как надежного заказчика.
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