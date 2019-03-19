Разработка дизайна буклета - 1/2 А4 и прессволл 3-2,5м

Сергей - отличный дизайнер. Работа была выполнена четко по ТЗ, любые корректировки были внесены согласно нашим требованиям. Верстка полиграфии нам нужна была в сжатые сроки, и Сергей все сделал быстро и качественно (не смотря на то, что до ночи велась переписка по корректировкам). Очень рекомендую Сергея как отличного дизайнера, приятного в общении человека, понимаещего и ответственного исполнителя!