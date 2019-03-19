Разработка дизайна буклета - 1/2 А4 и прессволл 3-2,5м

Верстка полиграфииЗавершен17 заявок320 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Необходимо разработать дизайн буклета - сложенный пополам А4  - печать с 2 сторон, а также прессволл 4*2,5м. Есть разработанный логотип компании  и фирменный стиль.

Все файлы должны быть подготовлены к печати.

Какова стоимость Ваших услуг и сроки выполнения?

5 лет назад
BitWedding
Анна Бит 
35 летБеларусь
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$50
3 дня
Сергей - отличный дизайнер. Работа была выполнена четко по ТЗ, любые корректировки были внесены согласно нашим требованиям. Верстка полиграфии нам нужна была в сжатые сроки, и Сергей все сделал быстро и качественно (не смотря на то, что до ночи велась переписка по корректировкам). Очень рекомендую Сергея как отличного дизайнера, приятного в общении человека, понимаещего и ответственного исполнителя!
Очень доволен сотрудничеством. Правки вносились по существу и доступны для понимания, отличная обратная связь, приятное общение, мгновенная оплата. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • "ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА" практическое пособие

    Здравствуйте) Мне срочно нужен верстальщик на проект. Проект - книжка а5 примерно на 450 старниц с таблицами и инфографикой. Он состоит из 2х этапов: 1) Черновая верстка, дизайн шаблонов разворотов (4-5 видов разворотов делается близко к ...

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сверстать простенкую визитку (только текст)

    $5

    Есть простенькая визитка (только текст). Прикрепляю к заданию. Нужно сверстать такую же заменив адрес и номер IBAN на визитке. Текст также прикрепляю. Требования к макету смотрим здесь - https://wolf.ua/ru/requirement/?product_id=1

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Макет двухсторонней визитки (№2)

    Необходимо разработать макет двухсторонней визитки (85x55) Компания занимается разработкой сайтов Логотип прикрепляю, Цвета использовать с логотипа. Стиль дизайна - минимализм, максимальный. Шрифт: На сайте используется Segoe UI.  На логотипе: Segoe UI Light Необходимая информация на визитке: Логотип, Телефон, Email, Сайт. Логотип в векторе предоставлю.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Макет двухсторонней визитки

    Необходимо разработать макет двухсторонней визитки (85x55) Компания занимается комплектацией объектов строительными материалами Логотип прикрепляю, Цвета использовать с логотипа. Стиль дизайна - минимализм. Шрифт: На сайте используется SF UI Text. На логотипе: Arial Необходимая информация на визитке: Имя Фамилия, Должность, Телефон, Email, Сайт. Вид деятельности ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн

    Дизайн листовки, для размещения на стойке, для услуги - няня на воде. Текст - *АКВА НЯНЯ - услуги няни в бассейне для детей от 1.5 лет* картинка с девушкой присматривающей за ребенком в воде, дизайн морской/плавательный

    Верстка полиграфии23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка оформления каталога товаров

    Доброе время суток.) Нужно создать  оформление каталога с товарами. Есть "черновой вариант" в jpg и cdr. Для примера прикрепляю несколько страниц ниже. Всего около 20(+-) страниц с товарами. Текст в каталоге на греческом языке. Какая ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад