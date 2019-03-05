Открытку к 8 марта

Верстка полиграфииЗакрыт11 заявок258 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую всех!

Задача:

- сделать открытку коропоративную к 8 марта.

Стиль: легкий, яркий и лаконичный

Пишите ваши предложения по срокам и стоимости + прикрепите 2-3 похожие работы.

Приступать к проекту можно сейчас. 

Оплата любым способом быстро и оперативно. 

Шаблонные сообщения, которые не несут смысла, будут незамедлительно отправлены в спам.

5 лет назад
banksy-co
Энди 
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн каталога компании (3 шт.)

    Всем привет!  Необходимо сделать дизайн трех каталогов для разных компании. ТЗ+Текст+Фото готово. Нужно сделать очень качественно.  Логотипы тоже есть по 3 компаниям. Стили у трех каталогов будут разные, нужно сделать под цвет сайта (ссылки на сайт ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработка дизайна буклета - 1/2 А4 и прессволл 3-2,5м

    Добрый день! Необходимо разработать дизайн буклета - сложенный пополам А4  - печать с 2 сторон, а также прессволл 4*2,5м. Есть разработанный логотип компании  и фирменный стиль. Все файлы должны быть подготовлены к печати. Какова стоимость Ваших услуг и ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • "ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА" практическое пособие

    Здравствуйте) Мне срочно нужен верстальщик на проект. Проект - книжка а5 примерно на 450 старниц с таблицами и инфографикой. Он состоит из 2х этапов: 1) Черновая верстка, дизайн шаблонов разворотов (4-5 видов разворотов делается близко к ...

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сверстать простенкую визитку (только текст)

    $5

    Есть простенькая визитка (только текст). Прикрепляю к заданию. Нужно сверстать такую же заменив адрес и номер IBAN на визитке. Текст также прикрепляю. Требования к макету смотрим здесь - https://wolf.ua/ru/requirement/?product_id=1

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Макет двухсторонней визитки (№2)

    Необходимо разработать макет двухсторонней визитки (85x55) Компания занимается разработкой сайтов Логотип прикрепляю, Цвета использовать с логотипа. Стиль дизайна - минимализм, максимальный. Шрифт: На сайте используется Segoe UI.  На логотипе: Segoe UI Light Необходимая информация на визитке: Логотип, Телефон, Email, Сайт. Логотип в векторе предоставлю.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Макет двухсторонней визитки

    Необходимо разработать макет двухсторонней визитки (85x55) Компания занимается комплектацией объектов строительными материалами Логотип прикрепляю, Цвета использовать с логотипа. Стиль дизайна - минимализм. Шрифт: На сайте используется SF UI Text. На логотипе: Arial Необходимая информация на визитке: Имя Фамилия, Должность, Телефон, Email, Сайт. Вид деятельности ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад