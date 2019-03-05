Открытку к 8 марта

Всем привет! Необходимо сделать дизайн трех каталогов для разных компании. ТЗ+Текст+Фото готово. Нужно сделать очень качественно. Логотипы тоже есть по 3 компаниям. Стили у трех каталогов будут разные, нужно сделать под цвет сайта (ссылки на сайт ...