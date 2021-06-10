Ролик для ютуба

Требуется сделать анимационный ролик по сценарию до 60 секунд, включая всю рисовку. ТЗ прикладываю. Также прикладываю ТЗ и ролики, которые по ним сделаны, для ознакомления. Нужен человек на постоянное сотрудничество. Бонусы за скорость и вау-эффект. Просьба не подавать заявку, если внимательно не ознакомились с ТЗ.

Вот такие ролики понадобятся

https://www.youtube.com/watch?v=ChFHCxn_0m4

https://www.youtube.com/watch?v=uPkrehjvcYc