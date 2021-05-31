Java script анимация

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Закрыт2 заявки2541 просмотр

Нужно реализовать анимацию как на сайте примере со стулом (разбор - сбор стула при скролле)  анимация будет уже отрисовано, нужен только функционал

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Java
4 года назад
lukyanov_web
Дмитрий 
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