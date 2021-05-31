Необходимо анимировать картину согласно предоставленному техническому заданию. Ожидается создание качественного анимационного эффекта, который подчеркнет художественные особенности произведения.
Java script анимация
Нужно реализовать анимацию как на сайте примере со стулом (разбор - сбор стула при скролле) анимация будет уже отрисовано, нужен только функционал
Заявки фрилансеров
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