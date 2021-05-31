АЕ внести тексты на плашки - 14 плашек

Всем привет! Есть проект с плашками в АЕ 2019 английская версия, но у меня русский и выражения не работают.

Нужно внести тексты (14 шт) и отрендерить каждую плашку в 1920x1080 с альфа-каналом, это нужно сегодня, в течение часа.

Оплата битками/usdt сразу или на карту в конце недели (сейчас налички нет)

Ссылка на файл с проектом:

https://drive.google.com/file/d/1hthlf-6fp8RtjF4QYBTBtXuGluOFPF7k/view?usp=sharing